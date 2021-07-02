Коронавирус в Мурманской области: какие ограничения и правила действуют для туристов летом 2021 года

Прибывающие в Мурманскую область из-за границы должны сделать два теста и до получения результата находиться на самоизоляции. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Из-за роста числа зараженных коронавирусом в Мурманской области ввели ряд ограничений. Как быть туристам, которые хотят приехать в Заполярье на отдых? Какие для них есть правила и ограничения летом 2021 года?

Въезд туристам в Мурманскую область разрешен, ни один населенный пункт не закрыт из-за COVID-19. Однако есть важное правило.

- Заселение в гостиницы, дома отдыха, турбазы, хостелы и так далее осуществляется только с сертификатами о прививках, справками о наличии антител или с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не ранее чем за три дня до дня заселения, - сообщает оперативный штаб при правительстве Мурманской области.

При этом в кафе, рестораны и на экскурсии можно ходить без этих бумаг, но сокращается число посетителей до 50%.

Прибывающие в Мурманскую область из-за границы должны сделать два теста и до получения результата находиться на самоизоляции.

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