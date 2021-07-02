В Ковдоре горело одноэтажное здание на площади 35 квадратных метров

Причина пожара устанавливается. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ночью 2 июля огнеборцы тушили пожар в Ковдоре. Как сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области, загорелось одноэтажное здание.

- В 02.50 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о пожаре в Ковдоре на промплощадке АО «Ковдорслюда». Произошло возгорание неэксплуатируемого одноэтажного кирпичного здания. Обгорела кровля здания на площади 35 квадратных метров, - сообщили в спасательном ведомстве.

На месте происшествия работали два пожарно-спасательных подразделения - 8 человек личного состава, 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается.

Напомним: после смертельных пожаров в аварийном доме на улице Калинина в Мурманске возбудили уголовное дело. В огне погибли трое бездомных и пострадали дети.

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