Общественники просят не переделывать памятник героям-подводникам в Лиинахамари

Ситуация с памятником находится на контроле областного минкульта. Фото: Мурманское областное отделение ВООПИиК / vk.com/murman.voopik

В сентябре 2020 года с постамента рухнул памятник героям-подводникам в Лиинахамари. Следователи после этого возбудили уголовное дело, так как нашли следы троса на мемориале, которые указывают, что его специально обрушили на землю.

Сейчас его восстанавливают. На прошлой неделе стало известно, что этим будет заниматься известный скульптор Александр Арсентьев. Он подготовит несколько эскизов, которые предложат на обсуждение северянам. Однако общественники имеют на этот счет свое мнение.

- Памятник подводникам в Лиинахамари надо восстановить по утраченному образцу! Только так, проявляя принципиальность, можно предотвратить другие противозаконные действия в отношении памятников! Мы обращаемся к губернатору Мурманской области, правительству региона и депутатам областной Думы проявить патриотизм и настоять на восстановлении памятника подводникам! Не поощряйте вандалов! Любое отступление от оригинала будет рассматриваться как повторное уничтожение памятника! - рассказали в Мурманском областном отделении ВООПИиК.

Ситуация с памятником находится на контроле областного минкульта.

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