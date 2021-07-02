Гендиректор фирмы в Североморске похитил 7,3 миллиона бюджетных средств

Приговор суда еще не вступил в законную силу. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Генеральный директор ООО «ДомУютСтрой» в Североморске незаконно обогатился на 7,3 миллиона рублей. Вместо ремонта дорог он положил деньги себе в карман.

- В суде установлено, что с ноября 2017-го по февраль 2020 года руководитель систематически вносил заведомо ложные сведения в акты приемки выполненных работ, справки об их стоимости и счета на оплату по ранее заключенным с местными властями контрактам на ремонт и содержание автодорог, завышая понесенные подрядчиком расходы, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

В отношении директора завели уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

Североморский районный суд назначил виновному наказание – лишение свободы на 4 года условно, с испытательным сроком 3 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительной и административно-хозяйственной работой в сфере ЖКХ сроком на 2 года.

Приговор суда еще не вступил в законную силу.

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