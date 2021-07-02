Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан напутствовал олимпийскую сборную России

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Митрополит Мурманский Митрофан встретился со спортсменами, которые будут выступать на Олимпийских играх в Токио.

Молебен состоялся в храме Христа Спасителя, богослужение совершили председатель Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта, митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан, духовник олимпийской сборной протоиерей Андрей Алексеев и духовенства храма.

Митрополит Митрофан в ходе молебна прочитал молитву, содержащую прошения об укреплении соревнующихся и труждающихся, «да послужат соревнования сии к созиданию мира во всем мире и прекращению междоусобныя брани». По окончании молебна Владыка передал спортсменам приветствие и благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, - сообщает Мурманская епархия.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

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