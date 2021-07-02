Продавец цветов в Североморске обокрала работодателя на 121 тысячу рублей

В отношении северянки возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Североморске продавец обманывала своего работодателя незамысловатым образом. Сначала она продавала букеты, а потом возвращала за них деньги. Якобы покупателям покупателям букет не понравился.

Деньги она перечисляла уже на свою карту. Таким образом она украла из кассы 121 тысячу рублей. Теперь ей грозит до шести лет лишения свободы.

- В отношении ранее несудимой северянки, которая после задержания призналась в содеянном, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ - кража с банковского счета, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

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