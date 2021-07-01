Защита от мошенников: как вычислить лжеброкера

Главный совет такой: если кто-то просит вас перевести деньги или сообщить персональные данные - не торопитесь это делать. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Сообщения о том, что кого-то из жителей Мурманской области обманули мошенники, поступают каждый день. И суммы ужасают! Так, 81-летний житель Полярных Зорь лишился 8,3 миллиона рублей, поверив лжеброкеру. Рассказываем, как вычислить таких мошенников в сети.

- На что в первую очередь стоит обратить внимание, чтобы не попасться в ловушку? Обещание сверхдоходности – явный признак мошенничества. Инвестиции на рынке ценных бумаг всегда связаны с риском и не гарантируют получение прибыли. Кроме того, выбирая кому доверить свои средства, нужно обязательно проверить легальность такой компании, в данном случае, - брокера. Проще говоря, у брокера должна быть лицензия Банка России. Это можно проверить на сайте Банка России в разделе «Проверить участника финансового рынка» или в мобильном приложении «ЦБ онлайн», – рассказал «АиФ-Мурманск» заместитель начальника отдела безопасности Отделения Мурманск Северо-Западного ГУ Банка России Иван Панковец.

Главный совет такой: если кто-то просит вас перевести деньги или сообщить персональные данные - не торопитесь это делать. Как только слышите фразы "сообщите код, который пришел на телефон", "скажите код на обратной стороне карты" и т.д. - звоните в полицию.

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