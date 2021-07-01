В Мурманской области произошло ДТП с пятью пострадавшими

Спасатели приняли участие в ликвидации последствий ДТП. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Днем 1 июля в Мурманской области случилось серьезное ДТП, в котором пострадали пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

- Спасатели приняли участие в ликвидации последствий ДТП, которое произошло в 13.58 на 1377 километре федеральной автодороги Р-21 «Кола». Произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей, - сообщили в ГУ МЧС региона.

Проводилась работа по осмотру и ограждению места ДТП, отключению аккумуляторов, обеспечению безопасности, сбору информации.

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