Сломавшего нос полицейскому пассажира поезда Мурманск-Москва отправили в колонию

Оленегорский городской суд вынес мужчине приговор. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

48-летний пассажир поезда Мурманск-Москва отправился в места не столь отдаленные за драку с полицейским. Напомним: 16 марта на перегоне между станциями Кола и Оленегорск узбекистанец стал буянить, так как слишком много выпил спиртного.

Прибывших стражей порядка тот обматерил, а одного из них ударил головой в лицо, тем самым сломав полицейскому нос.

Оленегорский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении гражданина Узбекистана. Его обвиняют по части 2 статьи 318 УК РФ "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей".

- Суд признал его виновным и назначил наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мужчина на ходу запрыгнул в уходящий поезд Мурманск - Санкт-Петербург. Проводник сорвал "стоп-кран" и предотвратил трагедию (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru