Стала известна причина столпотворения в аэропорту "Мурманск"

Два пассажира отказались совершать перелет. Фото: Олег ФИЛОНОК

Днем 1 июля в мурманского аэропорту образовалась толкучка на рейс на Санкт-Петербург. Пассажиры, которые были как селедки в банке, стали жаловаться на огромные очереди. Сотрудники воздушной гавани рассказали, в чем крылась причина неудобств.

- На рейсе №6342 авиакомпании «Россия», который отправлялся в Пулково, два пассажира отказались совершать перелет. Желание было озвучено после завершения посадки и отгона трапа от самолета. В связи с требованиями авиационной безопасности командир самолета принял решение снять отказавшихся от перелета пассажиров, а также провести повторный досмотр воздушного судна, пассажиров, ручной клади, багажа, - сообщила специалист по связям с общественностью аэропорта "Мурманск" Ольга Хабарова.

Пассажиров перенаправили в зал регистрации для повторного досмотра. В то же время заканчивалась регистрация пассажиров на рейс другой авиакомпании.

- Возникшая внештатная ситуация стала причиной скопления людей в зале регистрации аэропорта Мурманск. Администрация аэропорта и авиакомпания приносят извинения за доставленные неудобства, - отметили в пресс-службе.

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