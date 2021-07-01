В Оленегорске наказали предпринимателя за продажу алкоголя

В отношении индивидуального предпринимателя заведено административное дело.
Фото: Иван Макеев
В Оленегорске прокуратура провела проверку бара по заявлению жителя города. Оказалось, что индивидуальный предприниматель продавал в баре алкоголь.
- По законодательству реализовывать алкоголь может только юридическое лицо, индивидуальным предпринимателям это не разрешено, - пояснили редакции "КП-Мурманск" в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.
Тем не менее в баре в открытом доступе был выставлен алкоголь. В ходе проверки посетителю бара продали водку объемом 0,5 литра, крепостью 40%. В конце проверки сотрудники прокуратуры изъяли 31 бутылку алкогольной продукции.
В отношении индивидуального предпринимателя заведено административное дело по части 2 статьи 14.17.1 КоАП РФ "Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица".
Владельцу бара грозит штраф до 200 тысяч рублей, материалы дела направлены в Арбитражный суд Мурманской области.
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