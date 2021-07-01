Число умерших от коронавируса в Мурманске на 1 июля 2021 года - 1323 человека

За минувшие сутки от коронавируса умерли еще 7 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 1 июля 2021 года составило 1323 человека.

По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за минувшие сутки от коронавируса умерли еще 7 человек. Столь высокий показатель держится уже третий день.

Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 54 209 человек, 190 новых случаев выявили за последние сутки.

Больше всего заболевших в Мурманске (+108, всего 27130), на втором месте Североморск (+12, всего 4934), тройку замыкает Кандалакшский район (+15, всего 3650).

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