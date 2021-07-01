В Мурманске на первое июля лепят снеговиков

Читатели пишут, что любители экзотики могут найти снег по Печенгской дороге - его там еще много. Фото: Мурманск Онлайн / vk.com/murmanskonline51

На дворе наконец-то лето. Причем не только календарное, но и наше климатическое - с теплом и солнцем. Но это не мешает северянам находить в затененных участках тундры снег и лепить снеговиков. Маленьких, но милых.

- Для завершения образа, по-моему, очень не хватает венка из одуванчиков, - написала в группе "Мурманск онлайн" Ольга Фесенко.

Читатели пишут, что любители экзотики могут найти снег по Печенгской дороге - его там еще много. Также в сторону Териберки в тундре в теневых распадках снег тоже еще лежит. Это особенность Кольского полуострова: снег, который не тает круглый год.

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