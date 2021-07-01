Один из жеребцов дикого табуна в Кузомени тяжело заболел

Болезнь снова напомнила о себе.

Табун диких лошадей в Кузомени - это большая семья со своими радостями и бедами.

В июне единственная кобыла Снежка родила жеребенка. В прошлом году малыш умер, поэтому супруги Чунины, которые присматривают за лошадьми, следят, чтобы с этим крохой ничего не произошло.

А пока им надо справится с проблемой. Жеребец Марс, папа жеребенка, тяжело заболел. Еще весной он начал прихрамывать на одну ногу из-за трещины в копыте. Но тогда казалось, что все обошлось, и Марс выздоровел. Однако болезнь снова напомнила о себе.

- Наш папа-конь совсем плох. Ждем ветеринаров. Сустав опух, не встает на ногу. Я верю, что все будет хорошо. Малышок растет, набирается сил, очень милое создание, - рассказала Наталья Чунина.

Узнать, как помочь табуну, можно в группе «Дикие лошади Кольского полуострова».

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