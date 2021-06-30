Губернатор Мурманской области 4 июля проведет прямую линию

Фото: правительство МО

30 июня прошла Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Он 4 часа отвечал на самые разные вопросы, волнующие жителей нашей страны. Однако обращений от жителей Мурманской области на ней не прозвучало. Северян выслушает губернатор региона Андрей Чибис на своей прямой линии.

- Понимаю, что вопросов у жителей области хватает. Я полностью согласен с президентом, что такой формат дискуссии крайне полезен. Поэтому очередную прямую линию проведу уже в это воскресенье – 4 июля в 13.00 в региональном эфире телеканала «Россия 24», - отметил глава региона.

Все контакты для приема звонков и сообщений станут известны в ближайшее время.

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