Губернатор Мурманской области 4 июля проведет прямую линию

Фото: правительство МО
30 июня прошла Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Он 4 часа отвечал на самые разные вопросы, волнующие жителей нашей страны. Однако обращений от жителей Мурманской области на ней не прозвучало. Северян выслушает губернатор региона Андрей Чибис на своей прямой линии.
- Понимаю, что вопросов у жителей области хватает. Я полностью согласен с президентом, что такой формат дискуссии крайне полезен. Поэтому очередную прямую линию проведу уже в это воскресенье – 4 июля в 13.00 в региональном эфире телеканала «Россия 24», - отметил глава региона.
Все контакты для приема звонков и сообщений станут известны в ближайшее время.
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