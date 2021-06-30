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Общество30 июня 2021 17:08

В Полярных Зорях вода из родника не соответствует нормам СанПиН

Специалисты провели лабораторные исследования
Наталья ЛОБАНОВАНаталья ЛОБАНОВА
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Родник находится на территории лодочного кооператива "Изумрудный".

Родник находится на территории лодочного кооператива "Изумрудный".

Фото: Павел КЛОКОВ

Один из родников в Полярных Зорях оказался с плохой водой. О результатах проведенных лабораторных исследований, выполненных специалистами Центра гигиены и эпидемиологии №118 ФМБА России, рассказали в администрации города.

- Установлено несоответствие качества воды из родника, расположенного на территории лодочного кооператива "Изумрудный", требованиям СанПиН "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", - уточнили в мэрии Полярных Зорь.

Так что лучше местным жителям поискать другое место для забора питьевой воды или, как вариант, купить фильтр для водопроводной воды.

Напомним: специалисты нашли причину желтой воды в Туломе. Жители поселка несколько месяцев жаловались на водопроводную воду.

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