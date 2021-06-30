Погода в Мурманской области на 1 июля 2021 года: потеплеет до +23 градусов

Погоду Кольского полуострова будет определять южная периферия глубокого циклона. Фото: Олег ФИЛОНОК

В ближайшие дни погода порадует жителей Мурманской области теплом. Дождей не ожидается, а вот солнышко будет хорошо пригревать.

- С 1 по 3 июля погоду Кольского полуострова будет определять южная периферия глубокого циклона с центром в Баренцевом море. Ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер ночью слабый, переменных направлений, днем юго-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью +5+10, днем +18+23 градусов. 3 июля на крайнем севере области +14+17, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Будем надеяться, что небесная канцелярия не подведет и в дальнейшем. Кто знает, может, и новый рекорд погодный установим.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Топ мест для отдыха с палаткой в Мурманской области. Где отдохнуть дешево, но со вкусом и романтикой (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru