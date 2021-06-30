Число умерших от коронавируса в Мурманске на 30 июня 2021 года - 1316 человек

Коронавирус унес жизни еще 7 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 30 июня 2021 года составило 1316 человек.

По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за минувшие сутки от коронавируса умерли еще 7 человек. Это рекордное количество с начала июня.

Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 53 844 человека, 175 новых случаев выявили за последние сутки.

Больше всего заболевших в Мурманске (+105, всего 27022), на втором месте Североморск (+12, всего 4922), тройку замыкает Кандалакшский район (+12, всего 3635).

Напомним: план по вакцинации от коронавируса в Мурманской области выполнили на 33%. Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить 60% жителей региона.

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