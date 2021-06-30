На полуостров Рыбачий пришли дикие олени

Кто-то посчитал, что ветер на побережье спасает их от гнуса, а кто-то уверен, что это не дикие олени. Фото: Лидия Михеенко-Пряникова / vk.com/id478559151

Северянке удалось сфотографировать диких оленей. Стадо животных пришло на восточный берег полуострова Рыбачий.

- На эмоциях кричишь: "Олени!" А они дружно поворачивают головы в твою сторону, минуту думают, а потом дружно стартуют повыше, - пишет один из очевидцев этого события.

Кто-то посчитал, что ветер на побережье спасает их от гнуса, а кто-то уверен, что это не дикие олени. Просто оленеводы перегнали стадо на летние пастбища, поближе к морю. И такое происходит каждый год.

К слову, на Рыбачьем действительно есть "организованные" стада оленей - администрация Печенгского округа создала свой институт развития МУП "Печенгская компания", одной из основных задач которого стало развитие оленеводства.

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