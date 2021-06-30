"Арктический гектар" можно будет сделать семейным

Условия, на которых будет предоставляться "Арктический гектар", будут четко прописаны. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С августа 2021 года жители Мурманской области смогут подавать заявки на получение "Арктического гектара". Программа одобрена на федеральном уровне, а 29 июня на заседании Мурманской областной Думы рассмотрели законопроект об утверждении территорий под программу. Напомним: всего планируется дать в безвозмездное пользование 710 тысяч гектаров.

Как отметила министр имущественных отношений области Виктория Минкина, работа велась огромная, ведь надо было исключить военные земли, у ЗАТО, не ущемить права оленеводов, коренных малочисленных народов. Из-за этого, например, рядом с Ловозерским районом нашли не так много земель.

- Также важно было учесть интересы имеющих дачи и дома, таких много в Кольском районе. Сделана буферная зона, чтобы граждане, которые вышли за пределы участков, могли узаконить их, - отметила профильный министр.

Условия, на которых будет предоставляться "Арктический гектар", будут четко прописаны. "Нельзя будет просто взять землю и сидеть на ней", - сообщила Виктория Минкина. Также в министерстве будут регулировать, чем будут заниматься арендаторы. В одном из регионов был прецедент, что гектар взяли под кладбище.

Один из плюсов - несколько членов семьи могут заявиться на смежные участки. Но их общая площадь не должна будет превышать гектар.

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