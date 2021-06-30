Июнь 2021 года может стать самым теплым после 2013 года

Правда, последний день июня выдался пасмурным и не таким теплым, как хотелось бы. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Первый месяц лета начался с заморозков, но все же июнь порадовал нас теплом, столбик термометра поднимался до +30. И за счет большого количеств жарких деньков мы идем на рекорд.

- Мурманск 29 июня прогрелся до +22 и получил 12-й жаркий день в июне. Средняя температура первых 29 дней: +13.2. Нынешний июнь может стать вторым самым теплым июнем в истории после 2013-го. Главное завтра слишком сильно не просесть, - сообщает паблик "Погода в Мурманске".

Но, правда, последний день июня выдался пасмурным и не таким теплым, как хотелось бы. Пока температура держится на уровне 10-12 градусов.

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