Гаджиево станет городом морской доблести

На заседании Мурманской областной Думы 29 июня депутаты поддержали законопроект о присвоении Гаджиево звания "Город морской доблести". Фото: Правительство Мурманской области

На заседании Мурманской областной Думы 29 июня депутаты поддержали законопроект о присвоении Гаджиево звания "Город морской доблести". Напомним: вопрос о присвоении почетных званий различным населенным пунктам подняли еще весной.

- Гаджиево, как город-часовой, уже более 60 лет является гарнизоном подводников и играет очень важную роль в системе обеспечения суверенитета и независимости нашего государства и мирной жизни народа, - отметил спискер облдумы Сергей Дубовой. В пресс-службе регионального парламента сообщили, что за годы службы более двух тысяч гаджиевцев были награждены правительственными наградами, более пяти тысяч ведомственными наградами Министерства обороны Российской Федерации, 5 человек стали Героями Советского Союза, 14 жителей гарнизона – Героями Российской Федерации.

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