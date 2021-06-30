Жительница Кандалакши отсудила у больницы 30 тысяч рублей за неверный диагноз ребенку

Суд частично удовлетворил исковые требования матери пострадавшего ребенка. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кандалакшский районный суд с иском обратилась местная жительница. Женщина хотела взыскать с Кандалакшской районной больницы компенсацию морального вреда после оказания некачественной медпомощи ее ребенку.

- Во время прогулки на детской площадке дочь кандалакшанки получила травму правой руки, в тот же день мать с дочерью обратились в приемный покой Кандалакшской ЦРБ, где на основе данных рентгеновского снимка поставили диагноз «ушиб правового локтевого сустава». Данный диагноз подтвердил хирург детской поликлиники, - сообщили в пресс-службе суда.

Однако женщине и девочке снова пришлось обращаться в больницу, так как ребенок жаловался на боли в области правого плечевого сустава при движении. После осмотра и рентгенографии врачи диагностировали закрытый перелом плечевой кости.

Специалисты провели экспертизу качества медицинской помощи, которая выявила, что перелом плечевой кости диагностировали несвоевременно, лечение провели поздно, а вследствие поздней диагностики несвоевременно наложили гипс, что создало риск вторичного смещения.

Суд учел, что несвоевременная диагностика перелома не привела к негативным последствиям для здоровья девочки. Однако с момента первичного обращения в больницу до постановки правильного диагноза она испытывала физическую боль, не могла спокойно спать, так как поврежденная рука не была надлежащим образом зафиксирована.

В итоге суд частично удовлетворил исковые требования матери пострадавшего ребенка и взыскал с больницы компенсацию морального вреда - 30 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу.

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