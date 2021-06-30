Мурманский областной драмтеатр готов на 90%

Драмтеатр готов на 90%. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Реконструкция Мурманского областного драмтеатра должна была закончиться в 2019 году, но по вине подрядчиков она затянулась. Минувшей зимой стало известно, что сдадут объект только к осени 2021 года.

По последним данным, готовность драмтеатра составляет 90%.

- В настоящее время ремонтные работы идут в соответствии с теми сроками, которые мы актуализировали. Все материалы, которых не хватало, доставлены, задержки, связанные с пандемией, с недостатком рабочей силы, сейчас устранены. Тяжелый проект, но очень рассчитываем, что в этом году мы увидим здесь премьеру, - отметил по итогам проверки хода работ губернатор Андрей Чибис.

Уже готова оркестровая рама, утепление фасада, есть штукатурка на стенах зрительного зала и сцены. Идет прокладка внутренних инженерных сетей, устройство настила из палубной доски на сцене, облицовка мрамором полов первого этажа, колонн в гардеробной. В малом зале идут работы по прокладке трубной канализации и проводов для светозвукового оборудования, монтаж кровельного ограждения и лепных изделий по фасаду. Также ведется укладка гранитной брусчатки и облицовка крылец гранитом, а также облицовка цоколя.

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