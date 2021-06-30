Напавшему на подростка с канцелярским ножом жителю Мурманска грозит до 10 лет лишения свободы

Нападавший приставил канцелярский нож к груди девушки. Фото: Иван МАКЕЕВ

42-летний житель Мурманска захотел ограбить 17-летнюю девушку. Как сообщили в СУ Следственного комитета региона, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

- По версии следствия, вечером 25 июля 2020 года на улице Володарского мужчина напал на 17-летнюю девушку, угрожая канцелярским ножом. Приставив лезвие ножа к груди девушки, обвиняемый провел ее в безлюдное место между гаражами, где потребовал передать ему свои личные вещи. Это заметил другой мужчина, который потребовал прекратить противоправное деяние. Воспользовавшись тем, что обвиняемый отвлекся, девушке удалось вырваться, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Алина Александрович.

Нападавший свою вину признал, суд отправил его по стражу. Сейчас материалы дела направлены в суд для дальнейшего рассмотрения. Нападавшему грозит до 10 лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пьяный житель Мурманска с ножом напал на прохожего и забыл зачем. Мужчину с колото-резаными ранами груди, переломанным ребром и поврежденным легким доставили в больницу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru