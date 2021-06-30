Прямая линия с Владимиром Путиным: жители Мурманской области задают вопросы

Прямая линия с Владимиром Путиным начнется в 12.00 30 июня. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 30 июня, в 12.00 состоится Прямая линия с Владимиром Путиным. И на ней может прозвучать вопрос из Мурманской области, ведь северяне уже рассказывают на специальном сайте о том, что болит.

Так, Николай Шарый недоволен работой системой здравоохранения в регионе.

- В четверг сдавал тест на коронавирус, в пятницу диагноз подтвердился. Я самоизолировался, нахожусь дома. Позвонил терапевту, он сказал в пятницу, что приедет в понедельник. Можно ли это было делать терапевту или сразу должны были приехать? Даже никто не позвонил и не спросил, как мое самочувствие. Что делать в этой ситуации? - спрашивает северянин.

Напомним, что четыре года назад президенту дозвонилась Дарья Старикова. Ее историю назвали одной из самых пронзительных за всю историю Прямой линии.

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