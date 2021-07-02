В Мурманске искали Юрия Андреевича Уткина

У мужчины накопился долг по алиментам и неустойке за их неуплату более 2 миллионов рублей. Фото: vk.com/murmanspas51

На днях появилась ориентировка на поиск в Мурманске 35-летнего Юрия Уткина. Многие его знают по журналисткой деятельности, известно, что какое-то время назад он был последним редактором старейшей газеты области "Полярная правда", а также ранее работал в пресс-службе МГТУ и на одном из телеканалов в Кировске.

Почти сразу его поиск закончился и... одновременно нет.

- Юрий уже найден, его местонахождение установлено. Разыскивала его сестра - подавала заявление об утрате родственных связей, - пояснили редакции "КП-Мурманск" в поисковом отряде "Мурманспас".

По заявлению сестры, связь с ним была потеряна еще в мае 2020 года, хотя друзья с Юрием общение поддерживали. Стоило подать объявление - и мужчина нашелся. А вот судебные приставы разыскивают Юрия безуспешно с 2019 года. По данным сайта ФССП, у него накопился долг по алиментам и неустойке за их неуплату более 2 миллионов рублей, плюс задолженность перед другими физическими лицами почти на полмиллиона рублей.

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