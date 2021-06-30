В Мурманске лось перебегал дорогу

На видео можно рассмотреть, как сохатый перепрыгивает через дорожное ограждение. Фото: Скриншот видео.

В Мурманске молодой лось попал на видео. Северяне смогли занять его в тот момент, когда он перебегал дорогу.

На видео можно рассмотреть, как сохатый перепрыгивает через дорожное ограждение. Кто-то из читателей пошутил, что невелика новость - не жираф же пробегал. И действительно, если читать новости, то можно подумать, что Мурманск живет в заполярной саванне: что ни день, то медведи, лоси, утки, волки или лисы.

Кто-то из читателей предусмотрительно заметил, что встреча с доски вживую могла бы закончится более плачевно.

- Хорошо, что не лось их заметил, - пишет Юрий Ржачкин.

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