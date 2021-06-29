В Мурманске до осени закрываются три кинотеатра

Фото: vk.com/kinomurmansk

С 1 июля кинотеатры «Мурманск», «Аврора» и «Северное Сияние» в столице Заполярья закрывают свои двери. Связано это будет не с коронавирусом, а с ремонтом помещений и некоторыми нововведениями. Кино на большие экраны вернется осенью.

- За лето мы сделаем новую кассовую зону в кинотеатре «Мурманск», заменим сидения и напольное покрытие в зрительном зале кинотеатра «Аврора», проведем профилактику кинопроекционного оборудования, сделаем новый сайт и систему продажи билетов через интернет, - сообщили сотрудники кинотеатров.

Предположительно, залы откроются 1 сентября. За информацией можно следить в официальной в группе кинопредприятия.

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