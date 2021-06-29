В Мурманске возбудили уголовное дело по факту ДТП с пострадавшим дорожным рабочим

Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре округа. Фото: Артем КИЛЬКИН

В марте под Североморском произошло ДТП с пострадавшим дорожным рабочим. Напомним: мужчину по неосторожности сбил водитель Kia, который пытался объехать стоящий впереди автомобиль. Северянина доставили в медучреждение с тяжелыми травмами. По инициативе прокуратуры возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ.

- Проводимая правоохранителями проверка по факту ДТП, сбор медицинских документов и длительное ожидание результатов лечения мужчины могли существенно повлиять на сроки возбуждения уголовного дела. Поэтому были приняты меры реагирования, направленные на защиту прав потерпевшего и соблюдение разумных сроков расследования, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре округа. Виновнику аварии может грозить до двух лет лишения свободы.

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