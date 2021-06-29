В Мурманской области ищут автоволонтеров для помощи медикам

Водители могут помочь снизить нагрузку на медучреждения. Фото: vk.com/evcmurmansk

Единый волонтерский центр Мурманской области ищет водителей-добровольцев для помощи медикам.Так как ситуация с коронавирусом в регионе ухудшилась, врачам нужны дополнительные силы.

- Помните, как осенью прошлого года мы помогали медикам? Наши автоволонтеры возили врачей на вызовы к пациентам и очень здорово разгрузили это направление: врачи, благодаря такой помощи, быстрее приезжали на вызов, да и в целом успевали охватить своим вниманием больше людей, которые ждали помощи. Пришло время снова садиться за руль, - отметили в волонтерском центре.

В регионе работает диспетчерский пункт по обеспечению автоволонтерами учреждений здравоохранения. Всех, кто готов помочь, просят звонить по телефону 8 (909) 562-51-30.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

План по вакцинации от коронавируса в Мурманской области выполнили на 33%. Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить 60% жителей региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru