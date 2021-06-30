Вакцинация от коронавируса в Мурманске: прививку можно сделать каждый день в торговом центре без записи

Мобильный пункт в "Мурманск Молле" будет работать ежедневно.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Минувшие выходные дни отметились большими очередями желающих сделать вакцинацию в торговых центрах города. В связи с этим оперативный штаб решил сделать работу мобильного пункта в ТРК "Молл" ежедневной с 14.00 до 19.00.
Вакцинация проводится в порядке живой очереди.
- Еще три прививочных пункта поликлиники №1 в Мурманске ведут вакцинацию против коронавируса по записи: улица Шмидта, 41/9, улица К. Маркса, 52, проспект Героев-североморцев, 37, - сообщил оперативный штаб.
Записаться на вакцинацию можно на сайте. Про посещении прививочного пункта при себе надо иметь паспорт, полис и СНИЛС.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманской области ищут автоволонтеров для помощи медикам. Ситуация с коронавирусом вновь стала напряженной (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта red@kpmk.ru