Вакцинация от коронавируса в Мурманске: прививку можно сделать каждый день в торговом центре без записи

Мобильный пункт в "Мурманск Молле" будет работать ежедневно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Минувшие выходные дни отметились большими очередями желающих сделать вакцинацию в торговых центрах города. В связи с этим оперативный штаб решил сделать работу мобильного пункта в ТРК "Молл" ежедневной с 14.00 до 19.00.

Вакцинация проводится в порядке живой очереди.

- Еще три прививочных пункта поликлиники №1 в Мурманске ведут вакцинацию против коронавируса по записи: улица Шмидта, 41/9, улица К. Маркса, 52, проспект Героев-североморцев, 37, - сообщил оперативный штаб.

Записаться на вакцинацию можно на сайте. Про посещении прививочного пункта при себе надо иметь паспорт, полис и СНИЛС.

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