В Мурманске задержали нервно чешущегося водителя

С водителей будут разбираться сотрудники ДПС. Фото: vk.com/rosgvard51

В Мурманске сотрудникам Росгвардии поступил тревожный сигнал с автозаправочной станции, что находится на проспекте Героев-североморцев. Наряд вневедомственной охраны отправился выяснять, что же там случилось.

- Причиной нажатия тревожной кнопки стал водитель автомобиля ВАЗ-21099, который вел себя неадекватно на территории заправки. Речь мужчины была невнятной, он постоянно дергался и чесался, размахивал руками, - сообщили в пресс-службе региональной Росгвардии.

В итоге на место вызвали наряд ДПС, которому передали чесавшегося водителя,1988 года рождения, для дальнейшего разбирательства.

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