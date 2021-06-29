План по вакцинации от коронавируса в Мурманской области выполнили на 33%

Северяне активно записываются на вакцинацию. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Мурманской области активно продолжается прививочная кампания. Очереди на вакцинацию не кончаются, но "Спутника V" и "КовиВак" хватит на всех.

По данным оперативного штаба на 29 июня, в регионе прививку от COVID-19 сделали 118 444 человека. А это уже более 33% от плана.

- Северяне активно записываются на вакцинацию, а региональный минздрав работает над тем, чтобы создать условия для эффективной прививочной кампании. Например, с 28 июня мобильный прививочный пункт в торговом центре "Мурманск Молл" работает ежедневно, а не только по выходным. Приходите прививаться без записи! - сообщили в ведомстве.

Специалисты отмечают, что для формирования коллективного иммунитета к коронавирусу необходимо, чтобы в Мурманской области привились 60% жителей, подлежащих вакцинации.

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