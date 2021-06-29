81-летний житель Полярных Зорь перевел мошенникам 8,3 миллиона рублей

Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Аферисты сорвали большой куш, когда позвонили доверчивому пенсионеру из Полярных Зорь. Как сообщили в полиции, мужчина перевел мошенникам 8 миллионов 300 тысяч рублей.

81-летний северянин объяснил, что увидел в интернете информацию о возможности заработка на бирже валют и решил попробовать свои силы, зарегистрировавшись на игровой площадке.

- После заполнения заявки на участие в инвестиционных торгах 81-летнему мужчине написал лжеброкер. Предложив увеличить прибыль путем повышения ставок на биржевой платформе, тот завладел миллионами пенсионера, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Когда полярнозоринец решил забрать деньги, ему сказали, что это невозможно, а потом связь и вовсе прервалась. Тут он понял, что стал жертвой мошенников.

По данному факту возбудили и расследуют уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы. Установлено, что для переписки с пенсионером использовались абонентские номера, зарегистрированные в Великобритании и на Кипре. А переведенные деньги отправились на расчетные счета карт, оформленных в банке Тайвани.

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