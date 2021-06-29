Мурманск
Еще
Радио
Мурманск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия29 июня 2021 15:22

81-летний житель Полярных Зорь перевел мошенникам 8,3 миллиона рублей

Мужчине хотел заработать на валютной бирже
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.

Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Аферисты сорвали большой куш, когда позвонили доверчивому пенсионеру из Полярных Зорь. Как сообщили в полиции, мужчина перевел мошенникам 8 миллионов 300 тысяч рублей.

81-летний северянин объяснил, что увидел в интернете информацию о возможности заработка на бирже валют и решил попробовать свои силы, зарегистрировавшись на игровой площадке.

- После заполнения заявки на участие в инвестиционных торгах 81-летнему мужчине написал лжеброкер. Предложив увеличить прибыль путем повышения ставок на биржевой платформе, тот завладел миллионами пенсионера, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Когда полярнозоринец решил забрать деньги, ему сказали, что это невозможно, а потом связь и вовсе прервалась. Тут он понял, что стал жертвой мошенников.

По данному факту возбудили и расследуют уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы. Установлено, что для переписки с пенсионером использовались абонентские номера, зарегистрированные в Великобритании и на Кипре. А переведенные деньги отправились на расчетные счета карт, оформленных в банке Тайвани.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

65-летняя ученица финансовой школы из Апатитов взяла кредитов на 3,3 миллиона рублей и отдала мошенникам. Злоумышленники под предлогом получения инвестиционного дохода обманули 65-летнюю женщину (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru