Со строек в Мурманской области будут идти онлайн-трансляции

Со строек в Мурманской области будут идти трансляции. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

На заседании правительства, посвященном реализации национальных проектов в Мурманской области, губернатор Андрей Чибис сообщил, что с 1 июля начинается онлайн-мониторинг за стройками.

- Единая цифровая платформа управления регионом заработала сегодня в ЦУРе. С 1 июля все проекты будут доступны и видны для руководителей муниципалитетов. Прошу всех профильных вице-губернаторов, глав муниципалитетов следить за этим, а с другой стороны - не вылезать со строек, - отметил Андрей Чибис.

Всего в рамках нацпроектов в Мурманской области реализуется 45 региональных проектов, на финансирование направлено 15 миллиардов рублей. В этом году в Заполярье должны сдать 350 объектов.

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