В Мурманской области появится список памятных дат

Парламентарии приняли законопроект во втором чтении. Фото: Антон ЗАБИРОВ

У каждого региона есть свои особенные даты, и Мурманская область не исключение. Поэтому в региональном парламенте рассмотрели законопроект "О праздничных днях и памятных датах Мурманской области". Суть его в том, что они теперь будут официально закреплены.

На данный момент речь идет о 6 мая – Дне присвоения Мурманску почетного звания «Город-герой», 28 мая – Дне образования Мурманской области, 23 октября – Дне разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

- После того, как законопроект был принят в первом чтении, поступило много предложений о включении в список других дат. Они вызывают большой интерес, но требуют проработки с историками, экспертами, органами местного самоуправления. Поэтому было предложено создать рабочую группу, - отметил на заседании Мурманской областной Думы депутат Владимир Мищенко.

Парламентарии приняли законопроект во втором чтении.

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