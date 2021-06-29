Число умерших от коронавируса в Мурманске на 29 июня 2021 года - 1309 человек

От коронавируса умерли еще 7 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 29 июня 2021 года составило 1302 человека.

По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за минувшие сутки от коронавируса умерли еще 7 человек. Это рекордное количество с начала июня.

Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 53 844 человека, 160 новых случаев выявили за последние сутки.

Больше всего заболевших в Мурманске (+72, всего 26917), на втором месте Североморск (+24, всего 4910), тройку замыкает Кандалакшский район (+11, всего 3623).

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