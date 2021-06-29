Рабочим из Белокаменки запретили носить ланч-боксы в столовую

Распоряжение действует с 29 июня 2021 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из Белокаменки вновь пришли новости. Так, рабочим "Велесстроя" запретили носить ланч-боксы и личные контейнеры для выноса готовой еды из столовой.

Официальное распоряжение об этом опубликовали в паблике "Белокаменка| Арктик СПГ-2". Сотрудники, которые будут игнорировать новое правило, обслуживаться не будут.

- Срок действия распоряжения - постоянно, начиная с 29 июня 2021 года, - уточняется в документе.

Напомним: рабочих из Белокаменки не будут вывозить в город. Вахтовики не смогут покидать Белокаменку на выходных.

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