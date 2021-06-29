"Труп вынесли, кошки остались": жители дома в Коле пытаются спасти запертых в квартире животных

Жители Колы пытаются освободить запертых в квартире кошек. Фото: Алексей ФОКИН

В жуткой ситуации оказались жильцы дома № 5 на улице Победы в Коле. Ирина Каграманова стала чувствовать зловоние, которое распространялось на весь подъезд. Оказалось, что источник его находится в квартире № 15: здесь 27 числа нашли труп пожилой северянки.

- Умерла она несколько дней назад, тело разлагалось, когда его выносили, весь подъезд оказался в опарышах, мы его намывали разными средствами, - рассказала "КП"-Мурманск" Ирина Каграманова. - Бабушка была неблагополучная, забирала с улицы кошек. Сейчас все животные оказались запертыми в квартире, их там не меньше семи.

У кошек нет ни еды, ни воды, и если не открыть квартиру, то их ждет мучительная смерть. Но куда бы ни обратилась Ирина с просьбой о помощи, слышит, что выпуск кошек на улицу - это "жестокое обращение с животными".

- Мы готовы сами вымыть квартиру, ведь мы дышим трупными парами. Можем с другими соседями скинуться в пределах разумного на корм кошкам. Но никто не хочет открывать квартиру, ведь она приватизирована, могут объявиться родственники. Однако их мы никогда не видели, бабушка жила одна. Сегодня позвонили из администрации Колы, сказали, что придут и сделают дезинфекцию. Также меня попросили пристроить животных по моим знакомым. Но кто заберет кошек, которые ели труп? - говорит Ирина.

Она надеется, что "футбол" от инстанции к инстанции закончится и жильцам дома помогут.

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