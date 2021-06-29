На выезде из Мурманска поймали браконьеров с крабом на 6 миллионов рублей

В отношении злоумышленников планируется возбуждение дел об административном правонарушении. Фото: ПУ ЗАР

В Мурманской области поймали очередных "крабовых" браконьеров. На этот раз любители морских деликатесов пытались вывезти из столицы Заполярья 700 килограммов камчатского краба. Ущерб, причиненный водным биоресурсам России, составил свыше 6 миллионов рублей.

Как сообщили в пограничном управлении ФСБ России по западному арктическому району, мужчин задержали на выезде из Мурманска на 1383 километре трассы Р-21 "Кола". У подозреваемых забрали автомобиль LDV Maxus LD100 и 852 комплекта конечностей камчатского краба.

- В отношении злоумышленников планируется возбуждение дел об административном правонарушении по статье "Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах, территориальном море, на континентальном шельфе или открытом море". Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов", - уточнили в ведомстве.

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