Источник: из-за ремонта "Адмирала Кузнецова" на 35 СРЗ идет обыск

Обыски на 35 СРЗ могут быть связаны с ремонтом "Адмирала Кузнецова". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На 35 СРЗ идет обыск, сотрудники ФСБ изымают документы.

- Оперативники опрашивают сотрудников из числа руководителей предприятия, включая директора СРЗ Сергея Вераксо. Обыск на 35 СРЗ связан с возможным хищением средств, выделенных на модернизацию судоремонтных мощностей завода. В частности, речь идёт о контрактах и финансировании в рамках реконструкции дока, который в настоящее время переоборудуют на заводе специально для предстоящего ремонта тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", - пишет "Северпост" со ссылкой на свой источник.

На самой "Звездочке" "КП"-Мурманск" ситуацию комментировать не стали.

Напомним: в марте этого года задержали генерального директора АО "10 ордена Трудового Красного знамени судоремонтный завод". Его подозревают в хищении 45 миллионов рублей, выделенных на ремонт авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".

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