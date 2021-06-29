В Мурманской области продают чипсы из ягеля за 1500 рублей

Цены на некоторые сувениры из Заполярья кусаются. Фото: vk.com/uyutnoye_zapolyarye

Арктическая кухня в последнее время развивается семимильными шагами. Туристов готовы накормить не только привычной всем красной рыбой и олениной, но и морскими ежами, блюдами с дикоросами, в том числе и чипсами из ягеля.

Попробовать их пока можно далеко не в каждом ресторане, зато можно увезти с собой в качестве сувенира. Правда, если не жалко денег. Так, в аэропорту "Хибины" нашли упаковку с чипсами из ягеля, стоимость за 50 г продукта - 1500 рублей. Получается, что килограмм продукта стоит... 30 тысяч рублей!

- Стоимость чипсов в несколько раз превышает стоимость красной икры. Ждем в аэропорту пельменей из можжевельника, круасcанов из крапивы и коньяка из рябины по цене посещения кабинета МРТ, - иронизирует паблик "Уютное Заполярье".

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