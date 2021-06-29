В Мурманск вернулись сотрудники полиции после командировки на Северный Кавказ

Сотрудников полиции на перроне железнодорожного вокзала в Мурманске встречал командный состав во главе с начальником УМВД России по Мурманской области генерал-майором полиции Виталием Зайковым. Фото: МВД по Мурманской области.

После шестимесячной командировки в Мурманск из Дагестана вернулись сотрудники полиции.

- Они выполняли поставленные перед ними служебно-боевые задачи в составе сводного отряда на территории Республики Дагестан. Они обеспечивали охрану общественного порядка и безопасности, раскрывали преступления, - сообщает УМВД России по Мурманской области.

Сотрудников полиции на перроне железнодорожного вокзала в Мурманске встречал командный состав во главе с начальником УМВД России по Мурманской области генерал-майором полиции Виталием Зайковым. Четыре отличившихся сотрудника получили знаки отличия за высокие показатели в службе и успешное выполнение особо сложных задач. После торжественной части полицейские смогли встретиться с родными, которые пришли их поприветствовать на вокзал. Сейчас все вернувшиеся уйдут в отпуска, в после приступят к службе в родном крае.

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