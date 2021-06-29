69-летний житель Мурманска спустя три года начал выплачивать алименты

Самому возрастному должнику по алиментам в Мурманской области 69 лет. Фото: Алексей ФОКИН

Должники бывают разные. В Мурманскстате даже составили портрет алиментщика.

Самому возрастному северянину, который не платил своим детям, оказалось 69 лет.

- У него двое детей, одному уже исполнилось 18 лет, второму исполнится в августе. Его бывшая супруга собирает забрать исполнительный лист, находившийся у нас с 2019 года, так как он начал платить по алиментам, - уточнили "КП-Мурманск" в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области.

Обычно такие случаи, когда должник "забывает" об алиментах, случаются, когда он меняет место работы, но не уведомляет об этом должным образом.

Как отмечают приставы, самые эффективные меры, которые влияют на северян с долгами, это арест машины, ограничение в праве управления разными транспортными средствами, обычно это машины, но пару лет назад северянину запретили управлять катером. Еще одна эффективная мера принудительного исполнения - запрет на выезд за границу. В условиях пандемии она чуть потеряла свою актуальность, но все же работает. Например, жительница Оленегорска ради заграничного отдыха оплатила долг за коммуналку.

С начала 2021 года в Мурманской области в отношении должников возбудили 288 уголовных дел и 577 административных.

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