Прятаться от жары в Мурманскую область едут бизнесмены до 40 лет

В Мурманской области летом можно спастись от жары. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Сбежать от жары этим летом очень актуальное желание для центральной России, и сомнительное для Мурманска. Наверное, поэтому Заполярье стали выбирать те, кому хочется охладиться от жарких трудовых будней.

Национальный туроператор "Алеан" сделал анализ изменения потребительского поведения за последние три года и опубликовал результаты. Наряду с Мурманском от жары стремятся отдохнуть летом в Архангельске, Карелии, в Ленинградской области, на Сахалине, в Туапсе и в Красной поляне.

В Мурманской области путешественников привлекает температура 15-19 градусов, походы по Хибинам и гастрономические изыски.

- По статистике, Мурманск чаще всего выбирают управленцы, менеджеры, собственники бизнеса в возрасте до 40 лет. Их интересуют активные программы, гастрономические впечатления, - сообщает Ассоциация туроператоров России.

В особо жаркую неделю запросы путешественников на прохладные регионы выросли на 15%.

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