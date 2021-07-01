Прокуратура в Мурманске потребовала очистить земельный участок от нефтепродуктов

Нефтепродукты из бочек попали на землю. Фото: ОНФ

Прокуратура Ленинского округа Мурманска провела проверка по факту, который озвучили в средствах массовой информации. Там сообщалось, что в жилом районе Росляково из бочек разливается мазут.

Как показала проверка, на участке, принадлежащем администрации Мурманска, размещали автомобильные покрышки и горюче-смазочные материалы.

- К моменту выезда на территорию земельного участка выполнены работы по вывозу использованной тары (бочек) и отработанных автомобильных покрышек с указанной территории, - сообщает пресс-служба прокуратуры Мурманской области.

Тару убрали, а землю от загрязнения не очистили. По этому факту прокурор вынес представление в адрес главы администрации Мурманска. Рассмотрение представления и фактическое его исполнение находится на контроле правоохранительных органов.

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