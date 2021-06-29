В Мурманске разыскивают 33-летнего Андрея Пикина из Белокаменки

Андрей Пикин, 33 лет, пропал 19 июня

В Мурманской области ищут 33-летнего Андрея Пикина.

19 июня 2021 года он выехал с места работы из поселка Белокаменка. Больше о нем ничего не известно. Молодого человека разыскивают родственники, волонтеры.

- Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшем, просим позвонить по телефону: полиция 8 (8152) 40-60-10, 02, 102, поисковый отряд "Мурманспас" 8-911-339-89-41, круглосуточно, - сообщили волонтеры, которые занимаются поиском мужчины.

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