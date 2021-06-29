В Ковдоре в приюте родился олененок

Малышку Нийту оберегают, как могут. Фото: приют "Лапушка"

В ковдорском приюте "Лапушка" родился олененок. Произошло радостное событие 25 июня.

Волонтеры приюта до последнего не знали, получилось ли у пары оленей Лалесь и Вукас осенью зачать малыша. Как говорили специалисты, это невозможно узнать до самых родов. В мае волонтеры решили, что ничего не получилось, и расстроились. Но в июне их ждал сюрприз.

Малышку назвали Нийта, что в переводе с саамского означает "девочка".

- Мы целый день переживали. Мы испугались, что Лалесь не будет малышку кормить молоком. У Лалесь это первые роды, и она пугалась, когда олененок пытался сосать. Мы подняли на уши всех, кто мог нам помочь с советом. Уже купили бутылочку, молоко, готовы кормить сами. Как же, ребенок голодный! Зря мы переживали, молодая мамочка прекрасно справляется с своими обязательствами, - пишет Наталья Коширова.

В приюте за многое переживают: и за молоко, и не пролезут ли собаки в загон, не наступят ли папа и мама на малышку, насколько ей сухо и уютно в загоне.

- Казалось бы, я многодетная мама, не раз принимала роды у животных, должна быть спокойна и уверена - так нет, как наседка бегаю, крыльями машу и кудахчу! Но это же у меня первый олененок! Мне простительно, - радуется Наталья.

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