Число умерших от коронавируса в Мурманске на 28 июня 2021 года - 1302 человека

За сутки выявили 5 летальных исходов от ковида. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 28 июня 2021 года составило 1302 человека.

По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за минувшие сутки от коронавируса умерли еще 5 человек. За последние дни количество летальных исходов, возникших из-за опасной инфекции, выросло в два раза.

Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 53 684 человека, 169 новых случаев выявили за последние сутки.

Больше всего заболевших в Мурманске (+71, всего 26845), на втором месте Североморск (+24, всего 4886), тройку замыкает Кандалакшский район (+9, всего 3612).

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